"مياه الفيوم" تنفيذ 54 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحي بقرى "حياة كريمة"

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصرف بالفيوم، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد إحدى أهم المبادرات التي تشهدها الجمهورية الجديدة، وأكثرها تأثيراً على مستوى حياة المواطن بقرى الريف المصري مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تطوير 63 قرية بمركزي أطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

أوضح النجار، أنه قد تم تنفيذ عدد 54 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحي بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة داخل مركزي اطسا ويوسف الصديق، حيث تم تنفيذ 22 ألف وصلة بمركز يوسف الصديق الصديق بواقع 8 آلاف وصلة مياه شرب، و14 ألف وصلة صرف صحي، فيما تم تنفيذ 32 ألف وصلة بمركز اطسا بواقع 5 آلاف وصلة مياه شرب، و27 ألف وصلة صرف صحي.

أضاف رئيس الشركة أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها في إطار مبادرة "حياة كريمة" تساهم في تحقيق نقلة تنموية، وتطوراً ملحوظاً بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتضمن محطات مياه الشرب، وإحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم.