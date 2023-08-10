موعد فتح باب الترشح لاختيار مجلس جديد لرابطة الأندية

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد لرابطة الأندية المحترفة للموسم المقبل نسخة 2023/ 2024، على أن يتم غلق باب الترشح يوم 13 أغسطس الجاري لقبول الترشيحات.

وتقرر إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة 15 أغسطس من الشهر الجاري بمقر الجبلاية.

ويتكون تشكيل مجلس رابطة الأندية المحترفة الحالي من النائب أحمد دياب عضو مجلس النواب، وعماد متعب نائبًا، بينما تضم عضوية الرابطة كلًا من ثروت سويلم وشريف صالح، وخالد رفعت وصفي الدين بسيوني، وأحمد النجار.

تجدر الإشارة إلى أن رابطة الأندية المحترفة قامت على مدار الموسمين الماضيين، بالإشراف الكامل على مسابقة الدوري الممتاز رسميًا، حيث حصد نادي الزمالك اللقب الأول من البطولة في التشكيل الأول لها موسم 2021/ 2022، بينما تُوج نادي الأهلي باللقب الثاني للرابطة الموسم المنتهي 2022/ 2023.

كما قامت رابطة الأندية باستحداث بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة خلال الموسمين الماضيين، حيث تُوج فريق فيوتشر باللقب الأول من البطولة في تاريخ النادي، كما تُوج سيراميكا بالنسخة الثانية والأولى له تاريخيًا أيضًا.