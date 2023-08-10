الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسقف طما يواصل زياراته الرعوية لكنائس الإيبارشية

اسقف طما
اسقف طما

واصل الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما سوهاج وتوابعها، زياراته الرعوية لكنائس الإيبارشية، وذلك بالتزامن مع بدء صوم السيدة العذراء مريم، والذي بدأ يوم 7 أغسطس الجاري، وينتهي يوم 22 من الشهر ذاته .

وترأس أسقف طما، اليوم صلوات القداس الإلهي بكنيسة  بكنيسة السيدة العذراء مريم بقرية المدمر، بحضور كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة .

وتنظم كنائس إيبارشية طما وتوابعها، نهضة روحية مسائية طوال فترة صوم السيدة العذراء مريم ، مع إقامة صلوات القداس الصباحي يومياً، على أن تحتفل بعيد صعود السيدة العذراء في يوم 22 أغسطس الجاري .

وبدأت  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،يوم الإثنين الماضي، صوم السيدة العذراء مريم لمدة 15 يومًا تنتهي في 22 أغسطس 2023.

وتقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال صوم السيدة العذراء مريم  صلوات القداس الإلهي إلى جانب النهضات الروحية التي تخص العذراء مريم.

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