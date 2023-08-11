الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بمناسبة احتفالات اليوبيل.. إكليريكية المحرق: الطلاب لهم أنشطة متنوعة وبرنامج روحي شامل

اكليريكية المحرق
اكليريكية المحرق

تستعد الكلية الإكليريكية للعلوم اللاهوتية، بدير السيدة العذراء مريم للرُهبان الأقباط الأرثوذكس، بمُحافظة أسيوط، والمعروف بدير المُحرق، للاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً علي إنشاءها وافتتاحها (1973-2023)، وعلى خلفية الاحتفالات التي ستحمل شعار (منارة قسقام .. سفراء عن المسيح)، أطلق مركز الكلية الإعلامي نشرة تعريفية عن البرنامج الروحي للطلبة وأنشطة واحتفالات الكلية.

وجاء خلالها إنه بجانب العملية الدراسية، تهتم الكلية بالبنيان الروحي للطلبة من خلال البرنامج الروحي، ففي الفترة الفترة الصباحية من يوم الأثنين إلى يوم السبت يقوم جميع الطلبة بصلاة باكر والساعة الثالثة من الأجبية المقدسة، ثم قراءة سنكسار اليوم، وتُضاف يوم السبت الى البرنامج تسبحة باكر، أو صلاة القداس الإلهي الدوري بكنيسة الكلية حسب جدول توزيع القداسات على بعض الطلبة .

وفي يوم الأحد والأعياد السيدية، يصلى جميع الطلبة القداس الإلهي بكنيسة الكلية، وفي الفترة المسائية من مساء يوم الأحد إلى مساء يوم الجمعة يقوم جميع الطلبة بصلاة الغروب والنوم من الأجبية المقدسة، ثم قراءة فصول منتخبة من الكتاب المقدس، أو قطمارس اليوم.

 وفي مساء يوم السبت يقوم جميع الطلبة بصلاة تسبحة عشية السبت ثم صلاة رفع بخور عشية ثم صلاة تسبحة نصف الليل، وعشية الأعياد السيدية يصليها جميع الطلبة بكنيسة الكلية.

وعن أنشطة واحتفالات الكلية، فتُنظم الكلية للطلبة أنشطة ثقافية وترفيهية بجانب العملية الدراسية والبرنامج الروحي تتضمن لقاء أسبوعي للأب وكيل الكلية والمشرف الروحي مع الطلبة، وندوات وكورسات متخصصة أثناء فترة الإجازة الأسبوعية فى العام الدراسي، واليوم الرياضي الأسبوعي لطلبة الكلية، ورحلة الكلية السنوية عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول .

 

- الكورسات المتخصصة في الكلية

وبخصوص الكورسات المتخصصة بالكلية ففي إطار دور الكلية فى نشر الوعى الإيماني الأرثوذكسي، وإعداد قيادات روحية تخدم الكنيسة بروح العصر وتُلبي احتياجات أبنائها، تقوم بتنظيم كورسات متخصصة للخدام والشباب من غير الدراسين بالكلية، فى علوم الكتاب المقدس، والعلوم اللاهوتية، والعلوم الكنسية، وعلم الإدارة والقيادة، ومهارات الخدمة .

 وتحتفل الكلية بثلاثة احتفالات خاصة بها سنوياً وهى افتتاح العام الدراسي الجديد، وختام العام الدراسي وحفل تخريج الدفعة الرابعة، وعيد الكلية يوم 29 نوفمبر، بمناسبة إعادة تأسيسها، على يد الأرشيدياكون حبيب جرجس، وتبدأ تلك الاحتفالات بصلاة القداس الإلهي، ثم يليه فقرات الاحتفال بقاعة الكلية، بحضور نيافة الأب الأسقف رئيس الدير، والأب الوكيل، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية

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