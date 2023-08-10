الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 313 قضية مخدرات و158 قطعة سلاح

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لملاحقة الخارجين عن القانون بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكنت الجهود برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية للأمن العام خلال 24 ساعة من ضبط 313 قضية مخدرات، 158 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 83784 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وزارة الداخلية مديريات الأمن

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