مقتل 6 فى حرائق الغابات بأمريكا

قالت السلطات الأمريكية إن 6 أشخاص قتلوا في حرائق الغابات غير المسبوقة التي اجتاحت جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأمريكية خلال الليل.

وقال مسؤولون إن الحرائق التي أججها إعصار دورا، دمرت أعمالا تجارية في بلدة لاهاينا التاريخية ، وأسفرت عن إصابة ما لا يقل عن عشرين شخصا، حيث كانت هناك 13 عملية إجلاء لثلاثة حرائق، بالإضافة إلى تعبئة الحرس الوطني في بعض الجزء لمواجهة الكارثة غير المسبوقة.

حرائق وإعصار وتدمير للممتلكات العامة

وحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، فقد انتشل رجال الإنقاذ من خفر السواحل الأمريكي عشرات الأشخاص من مياه المحيط قبالة لاهاينا بعد أن غطسوا فيها هربًا من الدخان واللهب، حيث قال مسؤولون إنه تم نقل مرضى الحروق إلى جزيرة أواهو.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "أمر بجميع الأصول الفيدرالية المتاحة في الجزر للمساعدة في مواجهة الإعصار"، كما أعرب بايدن عن تعازيه وقال إنه وزوجته جيل بايدن "أدوا صلواتهم لأولئك الذين رأوا منازلهم وأعمالهم ومجتمعاتهم مدمرة".

وتابعت الوكالة الأمريكية، أنه بعد ظهر أمس الأربعاء، قامت دورية لاهاينا من قبل دورية الطيران المدني الأمريكية وإدارة إطفاء ماوي بجولات علوية وتوصلت إلى أن ما لا يقل عن 271 مبنى قد تضررت أو دمرت، لكن ماهينا مارتن، المتحدثة باسم مقاطعة ماوي، قالت إن تقييم النطاق الكامل للضرر قد يستغرق أسابيع أو شهورًا.

وأعلن ريتشارد بيسن جونيور، عمدة مقاطعة ماوي، عن مقتل شخص خلال مؤتمر صحفي صباح أمس الأربعاء، قائلاً إنه لا يعرف حتى الآن كيف أو أين حدثت الوفيات على الجزيرة.

قال سبيدي بيلي، المدير الإقليمي لشركة هاواي لايف فلايت، وهي شركة إسعاف جوي، إن ستة مرضى نقلوا جواً من ماوي إلى جزيرة أواهو ليلة الثلاثاء.

وأضاف أن 3 منهم أصيبوا بحروق خطيرة وتم نقلهم إلى وحدة الحروق في مركز ستروب الطبي، بينما نُقل بعضهم إلى مستشفيات أخرى في هونولولو، مشيرًا إلى ان 20 مريضا على الأقل نقلوا إلى مركز ماوي ميموريال الطبي.

وقالت ماهينا مارتن، المتحدثة باسم مقاطعة ماوي: "ما نشهده حدث غير مسبوق، في الوقت الحالي، كل شيء يبدو وكأنه على ظهر سفينة".

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه تم إغلاق جميع الطرق داخل وخارج أكبر مجتمع في ويست ماوي أمام الجمهور، وفي غضون ذلك، أصدرت القائم بأعمال الحاكم، سيلفيا لوك، إعلانًا طارئًا نيابة عن الحاكم، جوش جرين، وقام بتعبئة الحرس الوطني.

وتابعت أنه لم يُعرف على الفور عدد المباني التي احترقت أو عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لكن مارتن قالت إن هناك أربعة ملاجئ مفتوحة وإن أكثر من 1000 شخص قد دخلوا إلى أكبرها.

تسبب إعصار دورا في تعقيد الأمور لرجال الإطفاء في موسم جاف بالفعل، حيث قال جيف باول، عالم الأرصاد الجوية في هونولولو، إن هاواي محصورة بين ضغط مرتفع في الشمال ونظام ضغط منخفض مرتبط بالدرة، مضيفًا أن الجفاف والعواصف يؤديان إلى "نشوب حرائق خطير التي يمكن أن تنتشر خارج نطاق السيطرة بسرعة كبيرة".