الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محذرًا من غش الديمقراطيين.. ترامب: بايدن "جُن جنونه"

ترامب
ترامب

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من محاولة تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل الحزب الديمقراطي.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة News Max الأربعاء: "علينا التأكد من ألا يغشوا في الانتخابات لأن هذا هو السؤال الذي أطرحه على نفسي أكثر فأكثر، هل سيفعلون ذلك مرة أخرى؟، هل سيغشون مرة أخرى؟، لن نسمح بذلك لأن هذه الانتخابات ستكون الأكثر أهمية في تاريخ بلدنا، مضيفًا أن الدولة الأمريكية "ذاهبة إلى الجحيم".

وقال: "خصمي السياسي قد جُن جنونه وهو يحاول تعطيل حملتي الرئاسية"، مشيرًا إلى الرئيس الحالي جو بايدن، متابعًا: "إدارة الرئيس جو بايدن تتدخل بالفعل في الانتخابات من خلال التهم الجنائية الموجهه إليّ".

وأكد ترامب أنه غير مستعد للتعهد مسبقًا بدعم أي مرشح رئاسي يرشحه الحزب الجمهوري بناء على نتائج الانتخابات التمهيدية، وقال: "لماذا أوقع مثل هذا التعهد؟، هناك ثلاثة أو أربعة أشخاص (بين المرشحين الجمهوريين) لا أؤيدهم على الإطلاق"، دون أن يذكر أسماءهم.

المحامى الأمريكي الخاص يحصل على مذكرة تفتيش لحساب ترامب على تويتر

وسبق وأظهر تقرير للمحكمة الأمريكية يوم الأربعاء، أن المستشار الخاص للولايات المتحدة الذي يحقق مع دونالد ترامب، حصل على أمر تفتيش لحساب الرئيس السابق على تويتر، وأن منصة التواصل الاجتماعي أخرت الامتثال.

وأظهر التسجيل أن التأخير في الامتثال دفع قاضيًا فيدراليًا إلى احتقار تويتر وتغريمه 350 ألف دولار.

ويقول الإيداع إن فريق المستشار الخاص للولايات المتحدة جاك سميث حصل على أمر تفتيش في يناير يوجه تويتر، الذي أعيدت تسميته مؤخرًا إلى X، لإنتاج "بيانات وسجلات" متعلقة بحساب ترامب على تويتر، بالإضافة إلى اتفاقية عدم إفشاء تمنع تويتر من الكشف عن أمر التفتيش، حسبما أفادت الجارديان البريطانية. 

وتقول الدعوى إن المدعين حصلوا على أمر التفتيش بعد أن "وجدت المحكمة سببًا محتملًا للبحث في حساب تويتر عن أدلة على جرائم جنائية". 

ووجدت المحكمة أن الكشف عن المذكرة قد يخاطر بأن ترامب "سيعرض التحقيق الجاري للخطر بشكل خطير" من خلال منحه "فرصة لتدمير الأدلة، وتغيير أنماط السلوك"، وفقًا للإيداع.

ترامب الحزب الديموقراطي الانتخابات الرئاسية تزوير محاولة تزوير الرئيس الامريكي السابق

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