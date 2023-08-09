بالتزامن مع ارتفاع الحرارة.. نصائح لتجنب حرائق التكييف

حريق المنزل هو بلا شك إحدى أكثر التجارب المروعة التي قد يواجهها الشخص في حياته، ففي معظم الحالات، تنتشر حرائق المنازل بسرعة وبشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وتعدّ مكيفات الهواء الموجودة بالمنازل أحد أسباب اشتعال الحرائق التي تُشكّل مخاطر محتملة وشائعة، لذلك تستعرض «الدستور» خلال هذا التقرير، أسباب حرائق المكييفات وكيفية تجنبها حتى تتمكن من الحفاظ على منزلك وعائلتك بأمان.

ثلاثة أسباب شائعة لحرائق التكييف

أثبت عدد من المتخصصين أن هناك عددًا من الأسباب تؤدي إلى اشتعال حرائق المكيفات المنزلية في بعض الأحيان وتؤدي إلى مخاطر عديدة، منها ثلاث أسباب رئيسية كالآتي:

1. مواد قابلة للاشتعال بالقرب من الوحدة

يؤدي السماح للمواد القابلة للاشتعال مثل الورق والأوراق، وكذلك السوائل القابلة للاشتعال مثل البنزين، بالقرب من مكيف الهواء إلى خطر نشوب حريق.

ونصح الخبراء بإزالة الحطام والاحتفاظ بالسوائل القابلة للاشتعال بعيدًا عن مكيف الهواء قدر الإمكان.

2. عدم المحافظة على نظافة مكيف الهواء

يؤدي عدم تنظيف مكيف الهواء بانتظام إلى تراكم الغبار وجزيئات الأوساخ وشعر الحيوانات الأليفة في فتحات التهوية والفلاتر والملفات وزعانف الوحدة الخارجية، لذا يعيق من عملية تدفق الهواء المناسب ويمكن أن يؤدي إلى حدوث خلل في النظام واندلاع حريق.

3. الأجزاء المعيبة

إذا كنت لا تهتم بكيفية عمل مكيف الهواء لديك، فقد لا تلاحظ فشل الأجزاء المهمة، وإذا تعطلت مروحة تكييف الهواء، على سبيل المثال، فقد ترتفع درجة حرارة الوحدة وتشتعل المواد القابلة للاشتعال القريبة.

ثلاث طرق لمنع حرائق مكيف الهواء



1. تجنب الإفراط في الاستخدام

يمكن أن يؤدي تشغيل وحدتك باستمرار إلى أعطال ميكانيكية وحرائق، لذا ضع في اعتبارك تثبيت منظم حرارة قابل للبرمجة وبرمجة الوحدة لتعمل بمعدل أقل عندما يكون معظم أفراد الأسرة بعيدًا.

2. حافظ على وحدتك نظيفة

قم بتغيير الفلتر كل 30 يومًا أو نحو ذلك خلال الأشهر الأكثر سخونة، واغسل وحدتك الخارجية برفق.

3. جدولة الصيانة الدورية

لا تنتظر علامات المتاعب والفشل الميكانيكي، فللحفاظ على تشغيل مكيف الهواء الخاص بك بأمانة وتقليل فرص نشوب حريق، من المهم للغاية جدولة عمليات فحص الصيانة المهنية المنتظمة في الخريف والربيع.