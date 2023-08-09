40.3 مليار جنيه لتطوير العشوائيات غير الآمنة فى 21 محافظة

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الانتهاء من تنفيذ 70 مشروعا لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة فى 21 محافظة خلال الفترة بين 2010 و2021، بتكلفة إجمالية قدرها 40.329 مليار جنيه منها 25.2 مليار جنيه تكلفة الإنشاءات و14.4 مليار جنيه قيمة الأرض، و626 مليون جنيه تكلفة المرافق.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى تسكين 63.105 ألف أسرة مستفيدة على 89.363 ألف وحدة سكنية، وبلغ عدد الوحدات التجارية المنفذة فى تلك المناطق المطورة 2448 وحدة.

استحوذت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من مشروعات تطوير العشوائيات بنحو 12 مشروعا بتكلفة 23.7 مليار جنيه وهى: تل العقارب، الأسمرات 1 و2، الأسمرات 3، المحروسة 1 و2، الخيالة، ماسبيرو، أهالينا 1، أهالينا 2، أهالينا 3، معًا، الانتاج الحربى، مشروع زهور 15 مايو.

وفى محافظة بورسعيد، بلغ عدد مشروعات تطوير العشوائيات المنفذة 9 مشروعات بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وهى: مرشوع القابوطى 1، القابوطى 2، زرزارة 1-2، زرزارة المرحلة 3، هاجوج، الإصلاح، مناطق الجناين، عزبة أبوعوف، حظائر عزبة أبوعوف.

وفى محافظة الإسكندرية، تم تنفيذ 6 مشروعات لتطوير العشوائيات بتكلفة 8.8 مليار جنيه، وهى: خلف العرايس، طلمبات المكس، بشاير الخير 1، بشاير الخير 2، بشاير الخير 3، بشاير الخير 5.

وبلغ عدد المشروعات المنفذة فى السويس 3 مشروعات هى ورش السكك الحديدية، عزبة الصفيح، مناطق اليهودية بتكلفة إجمالية 38.4 مليون جنيه، أما فى محافظة الشرقية تم تنفيذ 6 مشروعات هى شمال وجنوب الصيادين، الإيواء، دريسة عبدالسلام عارف، الدريسة، الدريسة وخلف البوسطة، وسكن محطة رافع العباسية.

ونفذت الدولة 4 مشروعات لتطوير العشوائيات بمحافظة كفر الشيخ بتكلفة 307.1 مليون جنيه، وهى: منشأة فؤاد، دريسة الهندسة، دريسة السواقين، منطقة السماكين، وتم تنفيذ مشرعين فى الجيزة بتكلفة 60 مليون جنيه هى عشش السكك الحديد وعزبة حرب قبلى وبحرى، وفى محافظة دمياط مشروع شمال وجنوب الصيادين بتكلفة 275.2 مليون جنيه، ومحافظة الدقهلية مشروع الإيواء بتكلفة 4.1 مليون جنيه، الغربية مشروع الكندالية بتكلفة 93 مليون جنيه، محافظة البحيرة مشروع الكسارة بتكلفة 25.2 مليون جنيه، محافظة الإسماعيلية مشروع كوكاكولا بتكلفة 11.6 مليون جنيه.

أما على مستوى صعيد مصر، امتد التطوير إلى محافظات المنيا ليشمل مدينة العمال وعشش محفوظ بتكلفة 179.4 مليون جنيه، وسوهاج بمشروعى السكك الحديد والدريسة، وفى قنا مشروع الترعة الضمرانية بتكلفة 49 مليون جنيه، وأسوان بمشروع تطوير الصحابى بتكلفة 41.7 مليون جنيه.

أما فى البحر الأحمر فقد بلغ عدد مشروعات تطوير العشوائيات المنفذة 8 مشروعات بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وهى مشروعات: مجاهد، جبل العفش، زرزارة، عشش الجبل، عشش البلد، مناطق سفاجا البلد، الكلاحين، زرزارة.

كما بلغ عدد المشروعات المنفذه فى جنوب سيناء 6 مشروعات بتكلفة 468.1 مليون جنيه، وهى مشروعات: الرويسات، الصيادين، الحى الأول، المزينة، الترابين، وادى البيضا.

وفى الوادى الجديد تم تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 87.9 مليون جنيه، وهى مشروعات: ميتالكو، موط القديمة، بلاط الإسلامية، أما فى محافظة مطروح تم تنفيذ مشروع الطابية بتكلفة 40 مليون جنيه.