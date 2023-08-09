الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يعلن انتقال سرجيو أريباس لألميريا

سرجيو أريباس
سرجيو أريباس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن رحيل لاعبه الشاب سرجيو أريباس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم أريباس بالانتقال من ريال مدريد والانضمام لفريق ألميريا بداية من الموسم المقبل.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله عن التوصل لاتفاق مع نادي ألميريا بعقد ممتد حتى 30 يونيو 2029.

وعبر ريال مدريد في بيانه عن امتنانه لأريباس عن الفترة التي قضاها مع النادي، وتمنى له التوفيق في مرحلته الجديدة.

وانضم أريباس لفريق الشباب بريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012 وتدرج في المراحل العمرية بالنادي خلال السنوات التالية قبل أن يتم تصعيده لفريق الكاستيا في صيف عام 2020.

وشارك أريباس في 14 مباراة بقميص الفريق الأول لريال مدريد منذ ظهوره لأول مرة في سبتمبر من عام 2020، وسجل 40 هدفًا مع فريق الكاستيا.

ريال مدريد سرجيو أريباس أريباس الانتقالات الصيفية الجارية الميريا

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