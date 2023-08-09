"الكهرباء": 11 ألفًا و300 ميجاوات زيادة احتياطية فى الإنتاج اليوم الأربعاء

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الثلاثاء 35 ألفًا و200 ميجاوات، معلنًا أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الأربعاء 34 ألفًا و900 ميجاوات.

وأشار الجهاز، في بيان، إلى أن هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الأربعاء قدرها 11 ألفًا و300 ميجاوات، لافتًا إلى أن هناك زيادة في الأحمال مقارنة بنفس اليوم من نفس الشهر خلال العام الماضي أمس الأحد، بلغت نسبتها 9.21%، خلال وقت الذروة مقارنة بالعام الماضي الذى يبدأ من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 11 مساءً.

ولفت إلى تراجع القدرات التي تم فصلها من خلال تخفيف الأحمال إلى 1600 ميجاوات بدلًا من 2500 ميجاوات في وقت الذروة، خلال الأيام الماضية.