الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

20 مخالفة تموينية وضبط 3 أطنان معجون طلاء حوائط بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز والأسواق بمطاي بالمنيا

نجحت حملة تموينية رقابية وتفتيشية نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية في تحرير 20 مخالفة متنوعة وضبط 3 أطنان معجون طلاء حوائط بدون فواتير وقامت بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين بالقيام بحملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز والأسواق بمطاي، وأسفرت عن ضبط وتحرير 20 محضرا تموينيا متنوعا منها 17 محضرا للمخابز و3 محاضر للأسواق.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت وجاءت علي النحو التالي: 8 محاضر نقص وزن و٥ محاضر عدم نظافه أدوات العجن و3 محاضر عدم إعطاء بون صرف و1 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل  كما تمكنت الحمله من تحرير 3 محاضر للأسواق منها 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار و1 محضر فواتير وقامت الحملة بتحريز 3 طن معجون طلاء حوائط مجهوله المصدر عباره عن 200 عبوة زنة 100 كيلو والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينيه وتحقيق شكاوي المواطنين، مشيرا إلى أن الوحده المحليه لمركز ومدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز، مشيرا إلى أن هذه الحملات والتي تتم بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها لفرض الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز.

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تحرير 20 مخالفة تموينية التحفظ علي 3 طن معجون طلاء حوائط حملة رقابية بمدينة مطاي بالمنيا عبد الحكيم محمد مدير إدارة تموين مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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