أبناء قبائل سيناء: عملنا مع الجيش لطرد التكفيريين.. وكنا نعانى وقت الجماعة الإرهابية

شكر مهران العبايدة، أحد أبناء قبائل شمال سيناء بمنطقة العريش، رجال القوات المسلحة على ما قدموه من جهود وتضحيات في سبيل أبناء سيناء وقبائلها وأرضها.

وقال في تصريحات لـ"الدستور"، إن أهالي سيناء كانوا يعانون بشدة في زمن جماعة الإخوان الإرهابية، فقد دخل إلى مناطقهم غرباء كثر وكانوا يشعرون بضيق وحنق شديدين لوجود أناس لا علاقة لهم بقراهم أو قبائلهم.

وتابع أنه كان يقوم في كل فرصة بإبلاغ القوات عن وجود أي عناصر إرهابية أو غرباء في مناطقهم.

وأكد أنه هو وعدد كبير من أبناء القبائل أقاموا اتحادًا لقبائل سيناء بمعرفة شيوخهم بهدف العمل سويًا لرصد العناصر الغريبة والعناصر الخطرة، وتقديم البيانات والمعلومات للقوات المسلحة وأجهزتها المعنية.

وأضاف أن رجال الجيش المصري ضحوا بدمائهم في سبيل تحرير سيناء من خطر كاد يفتك بهم وبقراهم وحياتهم.

وشكر الجيش المصري ورجال الشرطة لما قدموه من تضحيات راح ضحيتها شهداء أبرار في سبيل أبناء سيناء وكل حبة رمل في أرض مصر.

بدوره، قال أبو يوسف المناصرة، أحد أبناء قبيلة المناصرة في شمال سيناء، إنه رأى بعينيه العمل الجاد الذي هرع إليه كل أبناء سيناء بجانب القوات المسلحة لحماية سيناء من الإرهاب.

وأكد في حديثه لـ"الدستور"، أن جميع القبائل وقفت سويًا وعملت مع الجيش شبابًا وشيوخًا لطرد التكفيريين والإرهابيين من أراضيهم.

ودعا الله أن يرحم كل الشهداء الذي ضحوا بحياتهم ويرزق أبناءهم وأمهاتهم وزوجاتهم الصبر على فراقهم، مؤكدًا أنهم في أعلى الجنات ينعمون مع الأنبياء لما قدموه في سبيل أبناء سيناء.

وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على التنمية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة في سيناء، مؤكدًا أنه الآن يستطيع أن يأخذ أحفاده إلى مراكز الشباب ليتعلموا شيئًا مفيدًا يصنع لهم مستقبلًا أفضل، وأن الطرق أصبحت ممهدة لهم وتوفر لهم الفرصة للوصول إلى المحافظات الأخرى بسهولة، حيث لم يكن الأمر سهلًا فيما مضى، مشيرًا إلى أنهم كانوا شبه معزولين عن باقي مصر إنما الآن تم تكريمهم وخلق شرايين حياة تتيح لشباب سيناء فرصًا أوسع.

وأوضح أنه يشعر بالسعادة ليس فقط بما تم من قضاء على إرهابيين كانوا يستبيحون الوطن وحرماته وأبناءه ومنازلهم وكل شيء، ولكن أيضًا بما تم من بناء مدارس ومراكز شبابية وثقافية وتعليمية ومستشفيات وطرق وبنية تحتية وتوفير المياه دون انقطاع كما كان يحدث سابقًا، والذي كان يسبب لهم الكثير من المعاناة للحصول على المياه وانقطاع مستمر في الكهرباء، مؤكدًا أن كل هذه الأمور أصبحت اليوم يحصلون عليها بلا أزمة، ويشعرون أخيرًا أن أحدهم نظر إلى أبناء سيناء ويريد أن يرتقي بحالهم ويهتم بهم.