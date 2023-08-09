الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحد مشايخ قبائل سيناء: نشارك فى عمليات التنمية بطريقة خاصة

مشروعات التنمية في
مشروعات التنمية في سيناء

قال الشيخ إبراهيم سليم المقلوظ، أحد مشايخ قبائل سيناء بالشيخ زويد شمال سيناء، إنهم يعتبرون أنفسهم في خندق واحد مع الدولة المصرية مهما حاول الأعداء التشكيك فى وطنيتهم، لافتاً إلى أنهم وقفوا إلى جانب بلادهم كفرض وواجب دون مقابل، مضيفاً: "كله في سبيل الوطن وأن تظل أراضيه سالمة من أي عدو، وقدمنا العديد من الشهداء في سبيل تحقيق ذلك".

وأوضح "المقلوظ"، في حديثه مع "الدستور"، أن المتعاونين مع القوات المسلحة كانوا محط تهديد من التكفيريين لكن ذلك لم يثنيهم لأن يستكملوا مسيرة أسلافهم العظام فى الحروب السابقة، لافتا إلى أن المعظم يكون قصاصي أثر من شباب سيناء ممن يسهلون اكتشاف القوات المسلحة لأوكارهم الإرهابيين.

واعتبر المقلوظ أن أبناء قبائل الشيخ زويد أعادوا زراعة أراضيهم ومنهم من حصل على تعويضات عن منازلهم المتضررة لإعادة تشييدها من جديد بعد المعارك الضارية مع الإرهابيين، لافتاً إلى أنهم يشاركون فى عمليات التنمية بطريقتهم الخاصة بالعمل فى مزارعهم وجني الثمار لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المصرية، كما أن كثير من الشباب يعملون بشركات المقاولات التى تبني المنشآت ومحطات المياه والمدارس وغيرها من الأماكن الخدمية.

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