تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة والذهب وارتفاع جديد للنفط

كشفت تقارير دولية عن تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.99% خلال تعاملات الأسبوع.

وجاءت الخسائر الأسبوعية على خلفية ردة فعل الأسواق بعزوف المستثمرين بشكل كبير عن المخاطرة خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك عقب اعلان وكالة فيتش عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وأنهت معظم عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج تداولات الأسبوع على انخفاض.

كان الراند الجنوب أفريقي (-4.48%) العملة الأسوأ أداءً، حيث انخفض بشكل حاد على خلفية تدهور معنويات المخاطرة لدى المستثمرين بالأسواق الناشئة بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، جاء الروبل الروسي (-3.92%) كثاني أسوأ العملات أداءً، حيث تعرض لضغوط نتيجة المخاطر السياسية.

وكان البيزو الكولومبي (-3.68%) ثالث أسوأ العملات أداءً، حيث هبط على خلفية تصاعد التكهنات بتيسير البنك المركزي الكولومبي للسياسة النقدية في المستقبل.

ومن ناحية أخرى، كان الرينجيت الماليزي (+0.02%) العملة الوحيدة التي حققت مكاسب بشكل طفيف مقابل الدولار.

وتراجعت أسعار الذهب على مدار الأسبوع بنسبة 0.85%، ووصلت الى 1,942.91 دولارًا للأونصة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، لتستقر بذلك عند أدنى مستوى لها في شهر مع ارتفاع الدولار.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 1.47% خلال هذا الأسبوع، لتستقر عند 86.24 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف شهر أبريل.

وتلقت أسعار النفط دعمًا نتجة للتوقعات بتراجع المعروض النفطي، حيث قامت المملكة العربية السعودية بتمديد خفض إنتاجها من النفط لمدة شهر آخر، كما أشارت إلى أنها قد تستمر أو تزيد من خفض الانتاج، بينما قالت روسيا إنها ستمدد أيضًا قيودها على الصادرات النفطية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام شهدت أكبر انخفاض لها منذ صدور البيانات في عام 1982، مما يؤكد على شدة إحكام السوق.