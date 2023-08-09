قافلة طبية مجانية لفحص أهالي قرية علوش بمرسى مطروح

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن قافلة طبية مجانية للكشف الطبي على أهالي قرية علوش والتجمعات التابعة للقرية يوميِّ الأربعاء والخميس الموافق ٩ و١٠ أغسطس الجاري، بمتابعة من رئيس القرية، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وتضم القافلة أطباء من تخصصات: «التخدير، الباطنة، الصدر، العظام، الجلدية، طب وجراحة الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، نسا وتوليد، الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية» مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان بمتابعة من الدكتور حجازي أحمد محمد، منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة وتحت إشراف ومتابعة من الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وأكد «عبدالمجيد»، أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وجَّه بتقديم الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل العقبات على مدار يومين بالتنسيق بين مجلس مدينة ومديرية الصحة بالمحافظة لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان.

ووجّه رئيس مدينة مرسى مطروح، رئيس قرية علوش، بضرورة إعلام أهالي القرية بالقافلة والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة بجانب الإعلان على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

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