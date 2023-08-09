الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية مجانية لفحص أهالي قرية علوش بمرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن قافلة طبية مجانية للكشف الطبي على أهالي قرية علوش والتجمعات التابعة للقرية يوميِّ الأربعاء والخميس الموافق ٩ و١٠ أغسطس الجاري، بمتابعة من رئيس القرية، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وتضم القافلة أطباء من تخصصات: «التخدير، الباطنة،  الصدر، العظام، الجلدية،  طب وجراحة الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، نسا وتوليد،  الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية» مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان بمتابعة من الدكتور حجازي أحمد محمد، منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة وتحت إشراف ومتابعة من الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وأكد «عبدالمجيد»، أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وجَّه بتقديم الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل العقبات على مدار يومين بالتنسيق بين مجلس مدينة ومديرية الصحة بالمحافظة لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان.

ووجّه رئيس مدينة مرسى مطروح، رئيس قرية علوش، بضرورة إعلام أهالي القرية بالقافلة والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة بجانب الإعلان على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

IMG-20230809-WA0057
IMG-20230809-WA0057
IMG-20230809-WA0056
IMG-20230809-WA0056
IMG-20230809-WA0055
IMG-20230809-WA0055
IMG-20230809-WA0054
IMG-20230809-WA0054
التخصصات الطبية العمليات الجراحية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الكشف الطبي بالمجان القوافل الطبية توقيع الكشف الطبي رئيس مدينة مرسي مطروح

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تقرير تفريغ الكاميرات بغرق 3 شقيقات بمياه النيل بالمعادى

الشهود في اعتداء مدمن على شقيقته بالمعصرة: "سحلها وجرها من شعرها"

قرار من النيابة بشأن انقلاب سيارة سيدة فى المقطم

إخماد حريق فى برج سكنى بالفيوم

مفاجأة من "التعليم" حول ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

6 عروض للتعاقد مع أحمد قندوسي.. ولجنة التخطيط بالأهلي تُطالب اللاعب بحسم موقفه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟