الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة تشارك في ورشة العمل الإقليمية للسياحة البيئية بالأردن

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة العقبة الأردنية للمشاركة فى ورشة العمل الاقليمية للسياحة البيئية، برفقة وفد مصرى رفيع المستوى يضم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له ووفد من وزارة البيئة وقطاع حماية الطبيعة بالوزارة وممثلين عن وزارة السياحة والآثار المصرية وهيئة التنمية السياحية بوزارة الإسكان ، وذلك في إطار تفعيل للبرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والمملكة الأردنية في مجال حماية البيئة لعامي (٢٠٢٥/٢٠٢٣)، الذي وقع عليه منذ أيام قليلة كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ضمن توقيع ١٢ بروتوكول تعاون ثنائي في عدد من المجالات، في نهاية أعمال الدورة الواحدة والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تطلعها إلى الخروج من ورشة العمل بانطلاقة حقيقة للعمل المشترك لوضع الرؤية الاستراتيجية للمنطقة في مجال السياحة البيئية، ومناقشة واعتماد نهج اقليمي جديد للوصول الى منتج سياحى يراعى البعد البيئى ويقدم نموذجا متميزا لخدمة دول المنطقة.

وتستعرض وزيرة البيئة التجربة المصرية في تدشين البنية التحتية للسياحة البيئية في مصر، وقصص النجاح في إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب في تعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية والسياحة البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الورشة التي تقام على مدار يومين ستناقش واقع السياحة البيئية في المنطقة والتحديات التي تواجهها، وتقديم الحلول والمبادرات والمشاريع المطلوبة للنهوض بالواقع الاقليمي للسياحة البيئية، وذلك من خلال عرض نماذج ناجحة بدول المنطقة والوصول الى خارطة طريق اقليمية للقيام بالخطوات التنفيذية اللازمة نحو سياحة بيئية مستدامة على المستويين الوطني و الاقليمي.

وجديرا بالذكر أن وزيرة البيئة ستقوم   بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع الجانب الأردني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث آليات تطوير التعاون في تعزيز مجال السياحة البيئية، كما ستقوم بزيارة بعض مناطق المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بالأردن لتبادل التجارب والخبرات.

مجال السياحة البيئية مجال السياحة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مدينة العقبة الأردنية

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