"مياه أسيوط": كسر خط مرشحات 500 أدى لضعف المياه بمنطقة الوليدية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الاربعاء ، عن كسر بخط المرشحات 500 والذى أدى إلى انقطاع المياه بشارع الشخوة وتفرعاته بجوار حضانة الأقصى الصرف الصحي وضعف المياه بمنطقة الوليدية بالكامل وذلك من السادسة صباح اليوم الي أن يتم الإصلاح.

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن ضعف المياه عن حي الوليدية، يأتي نتيجة لكسر مفاجئ في خط GRp 500 لذا تم الدفع بسيارات الكسح والمياه ومعدات وطاقم الاصلاح.

وتنوه الشركة المواطنين بمواعيد البدء في الأعمال التنفيذية المعمول بها، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، حتى يتمكن الأهالي بمنطقة الوليدية من توفير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة ضعف المحطة عن الخدمة.

وتعلن شركة المياه المواطنين بأنها ستعمل على توفير سيارات مياه نقية بسعات مختلفة، وبصفة دورية، في المناطق المتأثرة خلال الساعات المقبلة.

كما أعلنت الشركة عن أن جميع قنوات التواصل متاحة أمام المواطنين، لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، وعلى أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه، والتعامل معها على الفور، وأكدت الشركة أنه سيتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياجات طوال فترة الانقطاع.

هذا وكان قد تفقد في وقت سابق المهندس علي الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط يرافقه مهندس احمد على مدير منطقة شرق والمقاول التنفيذي للمشروع و مهندس عاطف ناثان استشارى فنى الشركة والدكتور اسلام حسانين رئيس قطاع المعامل بالشركة وبصحبته عدد من مهندسي ومسئولي الشركة لمحطة الهلالي، وذلك لمتابعة بدء الاستعداد فى التشغيل التجريبى للمحطة، حيث أنه بتشغيل المشروع سيتم توصيل المياه للأدوار العليا وتحسين جودة المياه بالمدينة بالكامل .

وفي هذا الإطار باشر الشرقاوي عمليات الغسيل والتعقيم لمكونات المحطة وتشغيل الطلمبات على النحو الأمثل وأشاد بضرورة استكمال العمل حتى يتم التشغيل النهائي وكذا التنسيق مع جميع الجهات المعنية حتى نصل إلى كوب ماء نظيف