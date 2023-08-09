الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحليق 27 رحلة بالون طائر تقل 450 سائحًا فى سماء الأقصر

رحلات البالون
رحلات البالون

 حلقت في سماء الأقصر، اليوم الأربعاء، 27 رحلة بالون طائر، تقل 450 سائحا من جنسيات مختلف أنحاء العالم في نزهه ترفيهيه لمشاهدة المعابد والمقابر الأثرية.
وقال رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود - في تصريح له - إن طياري مطار البالون الطائر أطلقوا أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع، وأجرى السائحون رحلاتهم معبرين عن سعادتهم للقيام بهذه السياحة المميزة لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبر الغربي.
وأشار إلى أن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر إحدى أشهر المدن العالمية في هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، موضحا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في رحلات البالون الطائر إذ تحتل المركز الثالث عالميا.

رحلات البالون الأقصر بالون طائر رحلات المغامرة مطار البالون الطائر

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