الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الموسيقيين" تعلق على خضوع الفنانة آمال ماهر لجراحة

آمال ماهر
آمال ماهر

قال محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إن النقابة انتهت مؤخرًا من انتخابات النقابة يوم 1 أغسطس، واليوم عرفنا بخضوع الفنانة آمال ماهر لجراحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": لا نعرف أي تفاصيل عن الجراحة التي ستخضع لها آمال ماهر، مشيرًا إلى أن الفنان يكون مخيرًا بين أن يخبر النقابة بحالته المرضية أم لا، لأن البعض منهم يخفي هذا الجانب من حياته حتى عن عائلته.

وأكد أن النقابة تتمنى لآمال ماهر الشفاء العاجل والنقابة معها وتحت أمرها.

سبب زيادة عدد الراقصات الأجانب بالساحل الشمالي

وكشف خلال الحلقة سر زيادة حفلات الراقصات الأجانب في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن كل حفل يقام يكون بالتراخيص اللازمة، لذلك من نقابة الموسيقيين ويتم دفع الرسوم، لأن هناك معايير موضوعة من قبل لجنة العمل، ويتم اتباع الإجراءات معهم. 

نقابة الموسيقيين امال ماهر جراحة ستخضع الشفاء العاجل الراقصات الأجانب الساحل الشمالى

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"الموسيقيين" تعلق على خضوع الفنانة آمال ماهر لجراحة

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