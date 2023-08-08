"الموسيقيين" تعلق على خضوع الفنانة آمال ماهر لجراحة

قال محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إن النقابة انتهت مؤخرًا من انتخابات النقابة يوم 1 أغسطس، واليوم عرفنا بخضوع الفنانة آمال ماهر لجراحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": لا نعرف أي تفاصيل عن الجراحة التي ستخضع لها آمال ماهر، مشيرًا إلى أن الفنان يكون مخيرًا بين أن يخبر النقابة بحالته المرضية أم لا، لأن البعض منهم يخفي هذا الجانب من حياته حتى عن عائلته.

وأكد أن النقابة تتمنى لآمال ماهر الشفاء العاجل والنقابة معها وتحت أمرها.

سبب زيادة عدد الراقصات الأجانب بالساحل الشمالي

وكشف خلال الحلقة سر زيادة حفلات الراقصات الأجانب في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن كل حفل يقام يكون بالتراخيص اللازمة، لذلك من نقابة الموسيقيين ويتم دفع الرسوم، لأن هناك معايير موضوعة من قبل لجنة العمل، ويتم اتباع الإجراءات معهم.