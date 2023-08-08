الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"شباب الطائرة" يهزم كولومبيا 3-1 ويتأهل لربع نهائى بطولة العالم

مباراة مصر وكولومبيا
مباراة مصر وكولومبيا

تأهّل منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة في الكرة الطائرة للدور ربع النهائي في بطولة العالم التي تستضيفها الأرجنتين خلال الفترة من 2 - 11 أغسطس الجاري بعد فوزه على منتخب كولومبيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها 25 -21 و20 -25 و25 -16 و30 -28 .

كان منتخب مصر الأفضل في الشوط الأول وتقدم 2- صفر و7-3، ثم تعادل الفريقان 8-8 و11-11 و16- 16 و19 -19 ثم تقدم منتخب مصر 22- 20 وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة 25 -21 .

ودانت السيطرة لمنتخب كولومبيا وتقدم 4-1 و9- 5 و13 - 9 و17 -12 و22 – 18 وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة 25 – 20.

استعاد منتخب مصر توازنه وسيطر على أحداث الشوط الثالث وتقدم 6-4 و11 – 7 و20 -12، وحقق أكبر فارق في المباراة بفارق 9 نقاط 224 – 15 وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة 25 – 25 -16 .

كان الشوط الرابع الأقوى والأكثر إثارة وتعادل الفريقان 4-4 و9-9، ثم تقدم منتخب كولومبيا 14 -12 و18 – 17 ونجح منتخب مصر في التعادل 20 -20 و23 – 23 واستمر التعادل 26-26 و28 -28، ونجح منتخب مصر في حسم الشوط لصاحه بنتيجة 30 28 ليفوز 3-1 ويتأهل لدور الثمانية ليواجه الفائز من مباراة إيران وصربيا .

واحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى بالدور الأول بالفوز صربيا 3-1 وعلى كوستاريكا 3- صفر وعلى الأرجنتين 3-1 والهزيمة أمام أمريكا صفر – 3 بينما احتل منتخب كولومبيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة بالفوز على نيجيريا 3- صفروعلى بورتوريكو 3- صفر والهزيمة أمام كوريا 1-3 وأمام إيران صفر – 3.

وتضم قائمة منتخب الشباب تحت 19 سنة في البطولة 12 لاعبًا هم: ياسين خالد وحمزة الصافى وأسر حسام ومحمود إبراهيم وصلاح محمد وأحمد رضا وحازم محمد وإبراهيم عادل ومازن شريف وشريف محمد ويوسف أحمد ومحمد أمير.

بطولة العالم للشباب للكرة الطائرة منتخب مصر منتخب كولومبيا الارجنتين حمزة الصافى

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