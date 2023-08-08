"شباب الطائرة" يهزم كولومبيا 3-1 ويتأهل لربع نهائى بطولة العالم

تأهّل منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة في الكرة الطائرة للدور ربع النهائي في بطولة العالم التي تستضيفها الأرجنتين خلال الفترة من 2 - 11 أغسطس الجاري بعد فوزه على منتخب كولومبيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها 25 -21 و20 -25 و25 -16 و30 -28 .

كان منتخب مصر الأفضل في الشوط الأول وتقدم 2- صفر و7-3، ثم تعادل الفريقان 8-8 و11-11 و16- 16 و19 -19 ثم تقدم منتخب مصر 22- 20 وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة 25 -21 .

ودانت السيطرة لمنتخب كولومبيا وتقدم 4-1 و9- 5 و13 - 9 و17 -12 و22 – 18 وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة 25 – 20.

استعاد منتخب مصر توازنه وسيطر على أحداث الشوط الثالث وتقدم 6-4 و11 – 7 و20 -12، وحقق أكبر فارق في المباراة بفارق 9 نقاط 224 – 15 وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة 25 – 25 -16 .

كان الشوط الرابع الأقوى والأكثر إثارة وتعادل الفريقان 4-4 و9-9، ثم تقدم منتخب كولومبيا 14 -12 و18 – 17 ونجح منتخب مصر في التعادل 20 -20 و23 – 23 واستمر التعادل 26-26 و28 -28، ونجح منتخب مصر في حسم الشوط لصاحه بنتيجة 30 28 ليفوز 3-1 ويتأهل لدور الثمانية ليواجه الفائز من مباراة إيران وصربيا .

واحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى بالدور الأول بالفوز صربيا 3-1 وعلى كوستاريكا 3- صفر وعلى الأرجنتين 3-1 والهزيمة أمام أمريكا صفر – 3 بينما احتل منتخب كولومبيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة بالفوز على نيجيريا 3- صفروعلى بورتوريكو 3- صفر والهزيمة أمام كوريا 1-3 وأمام إيران صفر – 3.

وتضم قائمة منتخب الشباب تحت 19 سنة في البطولة 12 لاعبًا هم: ياسين خالد وحمزة الصافى وأسر حسام ومحمود إبراهيم وصلاح محمد وأحمد رضا وحازم محمد وإبراهيم عادل ومازن شريف وشريف محمد ويوسف أحمد ومحمد أمير.