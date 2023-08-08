علاء عصام: توافق فى "محليات الحوار الوطنى" على إجراء انتخابات بـ75% قائمة مغلقة

كشف النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل اجتماع اللجنة التخصصية أمس لبحث النظام الانتخابي للمجلس الشعبية المحلية.

وقال عصام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “ناقشنا أكثر من نظام انتخابي وتم عرض مزايا وعيوب كل نوع بحضور مختصين ومعنيين بملف المحليات بجانب القوى السياسية، وتم التوافق في نهاية الجلسة على نظام انتخابي ٧٥% بنظام القائمة المغلقة المطلقة و٢٥% بنظام القائمة النسبية أو الفردي".

وتابع: “كما تم تشكيل لجنة مصغرة تضم مقرر اللجنة الدكتور سمير عبدالوهاب ومقرر مساعد اللجنة وممثلين عن الحركة المدنية وأحزاب التجمع والوفد والدكتور عبدالله المغازي، وبمشاركة المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية والدكتور علي الدين هلال، مقرر عام المحور السياسي، لصياغة ما تم التوافق عليه بشأن النظام الانتخابي كمادة في مشروع قانون المحليات”.

على جانب آخر، تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، في تمام السابعة مساءً، صالونًا نقاشيًا بعنوان "3 أشهر حوارًا وطنيًا.. التنسيقية تفتح أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

ويتناول صالون التنسيقية مناقشة عدد من المحاور منها؛ ماذا قدم الحوار الوطني للحياة السياسية المصرية حتى الآن؟، ومتى يختتم الحوار الوطني أعماله والمكاسب المتوقعة منه، ومدى استجابة السلطة للتوصيات والمقترحات التي تخرج عن لجان الحوار، والأولويات الملحة للحوار الوطني، كما يتطرق النقاش إلى الحياة الحزبية في مصر واستفادة الأحزاب من وجود الحوار الوطني.

كذلك يناقش الصالون أبرز العقبات التي تواجه المستثمرين المصريين والأجانب في السوق المصرية، وكيفية التغلب عليها، وما الذي قدمه الحوار الوطني في هذا الشأن، ومصير التوصيات والمقترحات التي تصدر عن لجنة الاستثمار في الحوار الوطني؟.