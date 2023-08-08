خالد بيبو يجتمع مع طبيب الأهلى الجديد وتأكد غياب لاعبين عن معسكر النمسا

عقد خالد بيبو مدير الكرة بنادي الأهلي، اجتماعًا مع الدكتور تامر أبو العينين رئيس الجهاز الطبي الجديد، اليوم الثلاثاء، لوضع الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد.

وحضر الاجتماع كل طاقم الجهاز الطبي باستثناء أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي السابق، والذي ترك تقريراً عن حالة كل لاعب في الفريق ومدة غيابه ومن سيعود مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وطلب خالد بيبو تقريرا مفصلا من رئيس الجهاز الطبي الجديد عن حالة المصابين فى الفريق للاطلاع على الموقف النهائى لهم قبل الموسم الجديد وتصوره للأجهزة التي يحتاج إليها خلال الفترة القادمة.

ومنح الجهاز الفنى لاعبى الفريق راحة لمدة ثلاثة أسابيع، ومن المقرر أن يعود الفريق للتجمع يوم 23 أغسطس المقبل على أن يبدأ مرحلة الفحوصات والقياسات الطبية يوم 24 من الشهر نفسه.

وعقد بيبو جلسة مع الجهاز الإداري طلب خلالها تقريرا مفصلا عن العاملين وطبيعة عمل كل منهم من أجل تحديد مهام كل واحد داخل الجهاز الإداري خاصة أن أسلوبه يختلف عن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق.

في السياق ذاته، تأكد غياب خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول عن معسكر الأهلي بالنمسا المقرر له يوم 28 أغسطس الجاري وحتى يوم 7 سبتمبر المقبل

جاء ذلك بعد إجرائه العملية الجراحية كسر في الترقوة وغيابه شهرين عن الملاعب خلال الفترة القادمة.

كما يواجه كريم فؤاد لاعب الفريق شبح الغياب عن معسكر الإعداد في النمسا حيث يواصل أداء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي على إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي

ويحسم مارسيل كولر المدير الفني موقف اللاعبين من السفر إلى معسكر الفريق في النمسا المقرر له خلال الفترة من 28 أغسطس حتى يوم 7 سبتمبر بناءً على التقارير الطبية.