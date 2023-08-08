الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هانى العقبى يهاجم اتحاد الكرة بسبب قرار تطبيق دورى المحترفين

مجلس علام
مجلس علام

هاجم هاني العقبي، نجم نادي الأهلي السابق، مسؤولي اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مؤكداً أن هناك تخبطا واضحا داخل الجبلاية باتخاذ قرارات غير مدروسة فيما يتعلق بتطبيق دوري المحترفين، الذي أُطلق عليه مسمى جديد وهو دوري الممتاز أ، والقسم الثالث بات يطلق عليه دوري الممتاز ب.

وقال نجم الأهلي السابق، خلال تصريحاته الإذاعية، إن البيان الذي كشف عنه الدكتور إيهاب الكومي جاء صادماً لرؤساء الأندية العشرين بدوري المحترفين الذين تكبدوا مصاريف هائلة للتواجد في هذه البطولة، بخلاف المبالغ التي سوف يتكبدونها والتي لن تقل عن مليون جنيه شهرياً، وفي النهاية قد تكون المحصلة صفر، بعد صدور قرار بأن يصعد فريقان فقط إلى الدوري الممتاز، ويلعب الثالث في الملحق مع فرق في دورة رباعية لتحديد صاحب بطاقة الصعود إلى الدوري الممتاز.

وأضاف أن البيان الصادر من الجبلاية أوضح أنه تم تقسيم فرق القسم الثالث أو دوري الممتاز إلى ثلاث مجموعات: القاهرة والصعيد وبحري، مؤكداً أن تطبيق دوري المحترفين من مصلحة الكرة المصرية، لكن على أرض الواقع تنفيذه من المستحيلات في ظل قلة الإمكانات المادية المتاحة للأندية بما فيها أندية الشركات.

وكشف العقبي عن أن هناك عددًا من رؤساء الأندية يدرسون الانسحاب من دوري المحترفين، لاقتناعهم بأنه غير مجد ومكلف بالنسبة لهم، حيث سيتم صرف ما لا يقل عن 300 ألف جنيه في المباراة، بين مصاريف الإقامة والتنقلات. وأكد العقبي أن اتحاد الكرة، الذي يعمل بعشوائية، لم يوضح طريقة إقامة البطولة، مشيرًا إلى أن كل ما تم الكشف عنه هو إقامة البطولة من دور واحد لتحديد الفرق العشرة الأوائل، التي تتنافس على الصعود إلى الدوري الممتاز من خلال بطاقتين، والثالث يلعب دورة مع فرق القسم الثالث للحصول على البطاقة الثالثة، ولم يوضح هل سيكون بينها دوري من دور واحد أم دورين، وهل سيصعد كل فريق بنقاطه؟ وإذا كان سيصعد بنقاطه، فمن المتوقع أن أصحاب المراكز المتأخرة لن يكون لديها حماس، حيث إنها لن تستطيع المنافسة على الصعود ولا تهدد بالهبوط.

وقال نجم الأهلي السابق إن الفرق العشرة الثانية ستلعب دوريًا بينها، مشيرًا إلى أن هبوط 6 أندية دفعة واحدة رقم كبير جدًا.

العقبي نجم الأهلي السابق الدكتور إيهاب الكومى البيان الصادر من الجبلاية دوري الممتاز

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