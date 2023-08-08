بأسلوب توصيل الأسلاك.. حبس المتهمين بسرقة التكاتك في منطقة المرج

قررت نيابة المرج اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بسرقة التكاتك بأسلوب توصيل الأسلاك، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بإرتكابهم وقائع سرقة التكاتك بأسلوب توصيل الأسلاك بهدف تغير ملامحها وبيعها ، واقروا بإرتكاب أربع وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج يفيد بسرقة التوك توك الخاص به وباجراء التحريات الأمنية اللازمة وبإستخدام التقنيات الحديثة الخاصة بالمنطقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب وقائع السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.