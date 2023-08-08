"القاهرة الإخبارية" تعرض انتصارات القوات المسلحة والشرطة على الإرهاب بسيناء

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تليفزيونيا عن قدرة القوات المسلحة والشرطة المصرية في القضاء والانتصار على الإرهاب في سيناء.

وقال التقرير: “دور فعال الذي قامت به قوات مكافحة الإرهاب في كسر شوكة التنظيمات الإرهابية، بل وتدمير قدراتها العسكرية، حيث أسفرت الضربات العسكرية التي وجهتها قوات الجيش والشرطة ضد معاقل العناصر الإرهابية عن تطويق تلك العناصر بشمال سيناء وإجهاض بنيتهم التحتية”.

وتابع التقرير: “قبائل سيناء ضلع أصيل في معادلة مواجهة العناصر الإرهابية في مصر من خلال تقديم الدعم المعلوماتي واللوجيستي لقوات الأمن انطلاقا من خبراتهم الميدانية التي ساعدت على كشف الهوية للعناصر الإرهابية والقبض عليها، بالإضافة إلى الكشف عن الطرق التي تستخدمها في الاختباء ونقل الأسلحة قبل الانطلاق لتنفيذ أعمالها الإرهابية”.

وأضافت: “لعبت التنمية دورا محوريا في محاربة الإرهاب، لذلك عكفت الدولة المصرية ومؤسساتها كافة علي النهوض بالاقتصاد المصري ومؤشراته، وتطوير البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي بالتزامن مع اعتماد مبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين”.

ومنذ عام 2014 أولت الدولة المصرية اهتماما متزايدا بتنمية المناطق الحدودية لا سيما سيناء، إذ خصصت الحكومة المصرية في مطلع عام 2015 حوالي 10 مليارات جنيه لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء، كما تم تنفيذ جملة من المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية، فيما زادت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لهذا المشروعات بأكثر من خمسة عشر ضعفا مسجلة 73 مليارا و300 مليون جنيه عام 2022 / 2023 مقابل 4 مليارات و800 مليون جنيه عام 2013/2014.