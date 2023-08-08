الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. تشيلسى يعلن خضوع نكونكو لعملية جراحية فى الركبة

كريستوفر نكونكو
كريستوفر نكونكو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي خضوع لاعبه الفرنسي كريستوفر نكونكو لعملية جراحية في الركبة.

ويشارك نكونكو في معسكر تشيلسي الإعدادي للموسم الجديد، ومن المقرر أن يفتتح البلوز موسمهم بمواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله إصابة نكونكو في الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وكشف النادي في بيانه أن نكونكو سيخضع لعملية جراحية في الركبة ويبدأ بعدها عملية التأهيل في القسم الطبي التابع للنادي.

ومن المتوقع أن تصل فترة غياب نكونكو عن الملاعب إلى 16 أسبوعًا.

وبدأ كريستوفر نكونكو مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتدرج بالمراحل العمرية للنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في ديسمبر 2015.

ولعب نكونكو 78 مباراة بقميص الفريق الأول لتشيلسي وسجل 11 هدفًا وصنع 4 لزملائه.

ثم انضم لصفوف فريق ريد بول لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

ومنذ ذلك الحين، لعب نكونكو 172 مباراة وسجل 70 هدفًا وصنع 56 لزملائه في لايبزيج.

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