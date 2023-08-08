تقرير: كايسيدو يتمرد على برايتون للموافقة على رحيله لتشيلسى

يحاول الإكوادوري موسيس كايسيدو، لاعب فريق برايتون ألبيون، إجبار إدارة ناديه على قبول عرض تشيلسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب موسيس كايسيدو ضمن صفوف برايتون منذ انضمامه من فريق إندبندنتي الإكوادوري خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2021.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة إيفنينج ستاندرد، فإن كايسيدو تخلف عن حضور مران فريقه أمس الإثنين، في محاولة منه لإجبار النادي على قبول عرض تشيلسي لضمه.

وشارك موسيس كايسيدو في 43 مباراة بقميص برايتون خلال الموسم الماضي، وسجل هدفًا وصنع آخر لزملائه.

ورفضت إدارة نادي برايتون أكثر من عرض قدمه تشيلسي للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ21 عامًا، وكان آخرها بقيمة 80 مليون جنيه استرليني.

وبدأ كايسيدو مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي إندبندنتي وانتقل لفريق الرديف في يناير 2019، ثم صعد للفريق الأول في العام التالي وقضى موسمًا مع الفريق قبل الانتقال لبرايتون وخرج منه بعد ستة أشهر معارًا لنادي بيرتشوت البلجيكي لمدة 6 أشهر أخرى وعاد للفريق في يناير 2022.

وحددت إدارة برايتون 100 مليون جنيه استرليني مقابل للتخلي عن خدمات اللاعب.

وينتهي عقد كايسيدو مع برايتون بحلول 30 يونيو 2027 بالإضافة إلى إمكانية إضافة عام جديد في العقد في العام الأخير.