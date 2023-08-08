مدفيديف: روسيا لديها القوة الكافية لتحقيق أهدافها فى أوكرانيا كما فعلت بجورجيا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن روسيا لديها القوة الكافية لتحقيق جميع أهداف "العملية العسكرية" في أوكرانيا، كما فعلت في أغسطس 2008 أمام جورجيا.

جاءت تصريحات مدفيديف من خلال منشور له على تطبيق تيلجرام بمناسبة الذكرى الـ15 للهجوم الجورجي على أوسيتيا الجنوبية وتصدي الجيش الروسي له، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

وأضاف "مدفيديف"، "من الواضح أن الولايات المتحدة وأتباعها كانوا يفتقرون إلى الخبرة، اليوم يشنون مرة أخرى حربًا إجرامية بالوكالة، في محاولة لإزالة روسيا عن وجه الأرض، ومنظومة الناتو بأكملها تحاربنا بشكل علني".

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن بلاده لديها القوة الكافية لتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، كما فعلت في أغسطس 2008.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من المقاطعة الواقعة جنوب غربي البلاد.

وقال جلادكوف إنه "تم تشغيل نظام الدفاع الجوي في بيلجورود، وإسقاط طائرة دون طيار عند اقترابها من المقاطعة دون وقوع أي إصابات أو أضرار.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه تقارير روسية بتسجيل سقوط 65 قذيفة أوكرانية، في أنحاء مقاطعة بيلجورود خلال الـ24 ساعة الماضية.