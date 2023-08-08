الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع 3 روجوا لبيع عملات افتراضية على الإنترنت

التحقيق
التحقيق

فتحت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة مع 3 متهمين بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت، والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت.

وكشفت التحقيقات عن قيام أحد الأشخاص بالاشتراك مع اثنين آخرين بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت.

وتبين أن المتهم يروجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

تحقيقات موسعة التحريات الأمنية شبكة الإنترنت العملات الافتراضية
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