التحقيق مع 3 روجوا لبيع عملات افتراضية على الإنترنت

فتحت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة مع 3 متهمين بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت، والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت.

وكشفت التحقيقات عن قيام أحد الأشخاص بالاشتراك مع اثنين آخرين بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت.

وتبين أن المتهم يروجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.