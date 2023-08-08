الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لضبط عاطل ضرب شقيقته لرفضها إعطاءه أموالا لشراء المخدرات بالمعصرة

حالة تعدي
حالة تعدي

يكثف رجال مباحث المعصرة، برئاسة المقدم مازن خاطر، من جهودهم لضبط المتهم بالتعدي على شقيقته بالضرب لعدم إنفاقها عليه بدائرة القسم.

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المعصرة، من "سهام جاد"، 36 سنة موظفة، مفادها تعرضها لاعتداء على يد شقيقها المدعو "أحمد جاد"، بسبب رفضها إعطائه أموال لشراء مخدرات.

وبمناقشة الضحية، أوضحت أن والدها مسن ومصاب بمرض مزمن، وهي من تقوم بالإنفاق عليه بسبب مرضه، ولكن قام شقيقها بالاعتداء عليها بوحشية، وتحفظ على ملابسها وأوراق العمل الخاصة بها ومنعها من دخول مسكنها.

و تم تحرير محضر بالواقعة، و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التعدي الاعتداء عليها إخطار النيابة المعصرة المخدرات
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