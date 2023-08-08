تعرف على موعد المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

موعد المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من طلاب الثانوية العامة ممن لم يصيبهم الحظ لتسجيل رغباتهم، ضمن المرحلة الأولى التي ستغلق طلبات التسجيل بها يوم الأربعاء المقبل؛ لذا فإن الطلاب يتساءلون عبر محرك «جوجل» العالمي عن موعد المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 والحدود الدنيا التي تستقبل طلابها في قسمي الأدبي والعلمي.

موعد المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

وينتظر الطلاب والطالبات إنتهاء زملائهم ممن يدونون رغباتهم ضمن المرحلة الأولى حتى يتقدم بكتابة رغباتهم لترشيحهم للقبول بالكليات والمعاهد، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن فتح باب التسجيل في رغبات التنسيق للمرحلة الثانية ستكون بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى أي أنه من المتوقع أن يكون خلال الأسبوع المقبل ومن المحتمل أن يبدأ الموقع في فتح التسجيل بدءا من يوم الأحد الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس من قبل الطلاب حتى خمسة أيام من فتح باب التسجيل ثم يغلق الموقع التسجيل استعدادا لظهور النتيجة.

كليات المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

ومن المتوقع أن تدرج الكليات التالية ضمن كليات المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023:

كلية تجارة انتساب موجه دمياط .

كلية تجارة انتساب موجه كفر الشيخ.

كلية تربية (طفولة) كفر الشيخ.

كلية تربية سوهاج.

كلية العلوم الزراعية البيئية العريش.

كلية زراعة سوهاج.

كلية تربية جنوب الوادي.

كلية زراعة قناة السويس بالإسماعيلية.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب.

كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية.

كلية تربية طفولة مبكرة أسيوط.

كلية تكنولوجيا وتنمية الزقازيق.

مكاتب التنسيق تستقبل الطلاب

وتستقبل مكاتب التنسيق بجامعة القاهرة الطلاب لتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى يوميا في تمام الساعه 9:00 صباحا وحتى 3:00 عصرا حيث تجهزت كلية الزراعة جامعة القاهرة بأربع معامل لإستيعاب الطلاب و ذلك بناءا على توجيهات الدكتور سامح عبدالفتاح عميد الكلية والدكتور ياسر يحيي مشرف الوحدة، ويتم تسجيل الرغبات عبر موقع مصر الرقمي من خلال عدد من الخطوات تبدا بادخال كلمه السر المدونة على الشهادة التي يستلمها الطالب من مدرسته وأيضا كتابة رقم الجلوس الخاص به.