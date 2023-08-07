الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ندى ثابت: العلاقات المصرية الإماراتية فى تقدم وازدهار بتقارب الرؤى

الدكتورة ندى ألفي
الدكتورة ندى ألفي ثابت

أكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، أهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمدينة العلمين.

وقالت "ثابت"، إن مصر والإمارات دولتان شقيقتان يربطهما علاقات تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي تزداد قوتها يومًا تلو الآخر، وهناك حرص شديد على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الكبيرين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر والإمارات يبذلان جهودًا كبيرة لدفع آليات التعاون العربي المشترك، ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة بأسرها خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة، وتحقيق طموحات الشعوب العربية في النهوض والتقدم.

وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "العلاقات المصرية الإماراتية في تقدم وازدهار، وأهم ما يميزها هو تقارب الرؤى والنمو على جميع الأصعدة".

النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت السيسي و مجلس النواب مدينة العلمين النواب التعاون العربي
ads

الأكثر قراءة

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة مواطن داخل قسم دارالسلام

مصدر أمنى: هبوط حاد بالدورة الدمورية أدى لوفاة مواطن بقسم دارالسلام

خبير أرصاد يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

بلاغ من ابنة طلعت زكريا بسبب فيديو شهّر بوالدها

شيخ الحارة.. «الوثائقية» تصنع ملحمة تليق بـ«أسامة أنور عكاشة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية