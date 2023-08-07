"من سلسلة أرواح في المدينة".. "قاهرة إسماعيل المفتش" بسينما الهناجر غداً

تستضيف قاعة سينما الهناجر- بساحة دار الأوبرا المصرية- في الخامسة مساء الثلاثاء 8 أغسطس اللقاء السادس عشر من سلسلة “أرواح في المدينة”؛ والتي تقام بالتعاون بين بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ومشروع "القاهره عنوانى"، وتقام هذا الشهر بعنوان "قاهرة إسماعيل المفتش".

يتناول التميمى قصة الصديق المعاون الذي تحول إلى شريك في الحكم ثم صارت قصته عبرة و انتهت حياته بمأساة... إسماعيل المفتش وزير المالية في زمن الخديوي إسماعيل، الرجل الذى تحول من موظف في خدمة الخديوي إلى شريك في الحكم ثم صارت قصته عبرة، كما يتناول شخصية المفتش التى جسدها الفنان الكبير أسامة عباس فى مسلسل "بوابة الحلواني".

يذكر أن سلسلة أرواح في المدينة أطلقها قبل عام مشروع القاهرة عنواني بالتعاون مع بيت المعمار المصري و تستضيفها سينما الهناجر التابعين لقطاع الصندوق.