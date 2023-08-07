الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"من سلسلة أرواح في المدينة".. "قاهرة إسماعيل المفتش" بسينما الهناجر غداً

أرواح في المدينة
أرواح في المدينة

تستضيف قاعة سينما الهناجر-  بساحة دار الأوبرا المصرية-  في الخامسة مساء الثلاثاء 8 أغسطس اللقاء السادس عشر من سلسلة “أرواح في المدينة”؛ والتي تقام  بالتعاون بين بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ومشروع "القاهره عنوانى"، وتقام هذا الشهر بعنوان "قاهرة إسماعيل المفتش".

يتناول التميمى قصة الصديق المعاون الذي تحول إلى شريك في الحكم ثم صارت قصته عبرة و انتهت حياته بمأساة... إسماعيل المفتش وزير المالية في زمن الخديوي إسماعيل، الرجل الذى تحول من موظف في خدمة الخديوي إلى شريك في الحكم ثم صارت قصته عبرة، كما يتناول شخصية المفتش التى جسدها الفنان الكبير أسامة عباس فى مسلسل "بوابة الحلواني".

يذكر أن سلسلة أرواح في المدينة أطلقها قبل عام مشروع القاهرة عنواني بالتعاون مع بيت المعمار المصري و تستضيفها سينما الهناجر التابعين لقطاع الصندوق.

سينما الهناجر دار الأوبرا المصرية بيت المعمار المصري صندوق التنمية الثقافية القاهرة عنواني قاهرة إسماعيل المفتش
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