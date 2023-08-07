محافظ الدقهلية يستقبل وفد البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة المصرية

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، وفد البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة المصرية، لمتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوقيع الكشف الطبي علي المرأة المصرية واكتشاف الأمراض مبكراً للحفاظ علي صحتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الغزالى أستاذ جراحة الأورام والمدير الفنى للبرنامج الرئاسى لدعم صحة المرأة ، والدكتور محمد حجازي أستاذ جراحة الأورام وعضو اللجنة القومية لصحة المرأة ، والدكتور أحمد فتحى استاذ جراحة الأورام وعضو اللجنة القومية لصحة المرأة ، والدكتور حاتم امين نائب المدير التنفيذى للبرنامج الرئاسى لصحة المرأة ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، والدكتور أحمد المكاوى منسق عام مبادرات ومشروعات الصحة العامة بالدقهلية .



وأشار المحافظ، إلي أن رئيس الجمهورية أطلق العديد من المبادرات الصحيه المتنوعة من أجل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جميع التخصصات مثل ( دعم صحة المرأة - فحص الأمراض المزمنة - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية).

وأشار المحافظ، الي أن المبادرة تستهدف فحص المرأة من عمر 18 عام من حيث الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية ،والاهتمام بالصحة الانجابية للسيدة بعمر الانجاب.

كما أشار مختار، الي أن المبادرة استهدفت منذ انطلاقها وحتي الآن توقيع الكشف الطبي علي 3,5 مليون امرأة بنطاق المحافظة، من خلال فرق مديرية الصحة بالدقهلية الثابتة والمتنقلة للوصول إلي السيدات المتقدمين في السن داخل المنازل والفتيات داخل الجامعات وفي أماكن التجمعات لتوقيع الكشف علي أكبر قدر ممكن من السيدات بنطاق المحافظة .

وثمن المحافظ، دور وزارة الصحة ومديرية الصحة بالدقهلية وجميع الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي علي تقديم الرعاية الصحية علي اكمل وجه للمرضي وتنفيذ المبادرات الرئاسية للوصول الي جميع المواطنين والاكتشاف المبكر للأمراض للحد منها ومعالجتها .

وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد درعًا لمحافظ الدقهلية تقديراً لجهوده ودعمه لإنجاح اهداف المبادرة وتحقيق الغرض منها ، كما قدموا درع الي وكيل وزارة الصحة تقديراً لجهوده وجهود الاطقم الطبية المشاركة في المبادرة .

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