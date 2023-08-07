خبير بعد حظر"تليجرام" بالعراق: لا بد من وضع ضوابط تحمى الخصوصية

قال محمد عزام، خبير التحول الرقمي، إن العراق تعرض لحجم اختراقات كبير في الفترة الأخيرة من خلال تطبيق "تليجرام"، ففي يوليو وصلت إلى 150 مليون ملف تم التعرض له بطريقة غير شرعية، ووصلنا العام الماضي إلى 650 مليون اختراق.

أضاف عزام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبرفضائية "إكسترا نيوز"، أن"تويتر"، أنه تعرض لحادث شهيرة باختراق بيانات 220 مليون مستخدم على المنصة أي ما يوازي نصف المستخدمين، مؤكدًا أن اختراق الخصوصية متكرر وتعاني منه الدول المتقدمة وغير المتقدمة.

وتابع أن التيك توك تم حظره على هواتف العمل في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا ويوجد تخوف من وجود اختراقات أمنية لهذه التطبيقات ولا يتم تداول الأمور الشخصية فقط، لكن الخاصة بالعمل الحكومي والقطاع الخاص فأصبحت هذه التطبيقات مخزن كبير للأسرار.

أكد أنه لا بد من وجود ضوابط قانونية حال اختراق الخصوصية، وأن تكون هناك معايير أفضل للسلامة، وأن يتم توقيع غرامات كبيرة على الشركات، ولا بد أن نرى الحل الأمني والتقني والتشريعي والوعي في نوعية الملفات لتي يتم تبادلها مع الآخرين.

كانت العراق قد أعلنت عن حظر تطبيق تليجرام، بسبب الاختراقات الأمنية لأنها تضر بالأمن القومي العراقي.