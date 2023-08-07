الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فتح باب استقبال أفلام الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الدولي

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا، عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان، وذلك استعدادا لبدء أعمال لجنة اختيار أفلام الدورة الـ25 للمهرجان.

وقال الناقد عصام زكريا، إن إدارة المهرجان ستستقبل الأفلام حتى 15 ديسمبر المقبل، على أن تكون سنة إنتاجها 2023.

يذكر أن الدورة الـ 25 للمهرجان من المقرر أن تقام  في الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس 2024.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

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