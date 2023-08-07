الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أهمها كرة القدم الشاطئية.. القناة الأولى تعرض أهم فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

كشف كريم بيبرس مراسل برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولي الفضائية أهم فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. 

السباق الرياضي "ترايثلون"

وأكد أن مدينة العلمين تشهد أخر الأسبوع الحالي سباق "ترايثلون" والمكون من 3 رياضات جميعها ألعاب أوليمبية،  بمشاركة أبطال داخل وخارج مصر.

ويقوم المتسابقون في هذا السباق بالسباحة لمسافة تبلغ 1.5 كيلو متر، ثم يقومون بركوب الدراجات والسير بها لمسافة تبلغ 40 كيلومترًا، ثم بعد ذلك الركض لمسافة تبلغ 10 كيلومترات.

عمر خيرت و فريق مسار إجباري

وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة تستعد لاستقبال حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت في الخميس القادم الموافق 10 أغسطس،  كما تشهد حفل فريق مسار إجباري، الجمعة المقبلة الموافق 11 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الذي يقام في مدينة العلمين.

كرة القدم الشاطئية

وتابع أن هناك إقامة بطولة لكرة القدم الشاطئية والتى شارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلى والأجنبى.

ترايثلون السباق الرياضي ترايثلون عمر خيرت و فريق مسار إجباري كرة القدم الشاطئية عمر خيرت فريق مسار اجباري
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