الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكرى: مصر تواصل جهودها لتقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء فى السودان

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن هناك ترقبا لنتائج الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان. 

وأضاف شكري، خلال كلمته بالاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان، أن مبادرة دول جوار السودان أكبر دليل على وحدة الهدف لمساعدة السودان للخروج من كبوته، لأن معاناة الشعب السودانى تزداد يوماً بعد يوم وسط ضبابية فى مسار العملية السياسية. 

وتابع وزير الخارجية أن مصر واصلت جهودها لتقديم المساعدات الإغاثية وكافة أوجه الدعم للأشقاء فى السودان لتخفيف معاناتهم الإنسانية، وحرصت على تيسير التواصل بين الأشقاء السودانيين. 

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