"شكرى": نؤكد على ضرورة المحافظة على المؤسسات السودانية واضطلاعها بمسئولياتها

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الرؤية المصرية تجاه الأزمة في السودان تتضمن العمل بكل جهد لرعاية مصالح الشعب السوداني، مجددا التأكيد على ضرورة المحافظة على المؤسسات السودانية، واضطلاعها بمسئولياتها في توفير الخدمات للشعب السوداني.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مقابلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، على هامش أعمال الاجتماع الأول للآلية الوزارية عن قمة دول جوار السودان في دولة تشاد، أن مصر حريصة على المحافظة على مؤسسات الدولة السودانية، ومنع الأضرار التي تكبدها المواطنون جراء العمليات العسكرية، مشيرا إلى الاهتمام كذلك بالتعامل مع التحديات التي تواجهها دول الجوار سواء فيما يتعلق بعدم الاستقرار أو على صعيد النزوح إلى أراضيها وتحملها عبئا إضافيا له تأثيره على الأوضاع الاقتصادية.

وكشف وزير الخارجية عن أن هناك تنسيقا قائما مع الآليات المختلفة التي تسعى لإنهاء الصراع في السودان، مؤكدا الاستمرار في التواصل والتفاعل وطرح الأفكار ولعب الأدوار المختلفة.