الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح باب التسجيل بالدبلوم المهنى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بكلية الدراسات البيئية بعين شمس

كلية الدراسات العليا
كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس

أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن بدء التقدم للتسجيل بالدبلوم المهنى المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة والتابع للدراسات العليا للعام الجامعى 2023/2024  بداية من يوم الاثنين الموافق 14/8/2023 وحتى 26/9/2023 بمقر ادارة الدراسات العليا بالكلية صرحت بذلك الدكتورة  نهى سمير دنيا عميدة الكلية.

وأضافت أن فتح باب التقديم يأتى فى ظل الاهتمام الدولى و المحلى بالمسؤولية المجتمعية للشركات وبالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة التابع لجامعة الدول العربية كما أن الدبلوم معتمد من الدراسات العليا بالجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت عميدة الكلية أن مدة  الدراسة  بالدبلومة تبلغ  ٢٨ ساعة معتمدة لمدة عام وبحد أقصى عامين وأن  الدراسة ستكون  بنظام التعليم المدمج اون لاين و حضوريا، ويشترط للمتقدم ان يكون حاصل على  مؤهل عالي و أن يجتاز المقابلة الشخصية .

جدير بالذكر أنه  سيقوم بالتدريس نخبة مـن الأسـاتذة المتخصصين  بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية وجامعة عين شمس ولفيف من خبراء البيئة والتنمية المستدامة في مصر والعالم .

ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://gser.asu.edu.eg/ar/news-details/101

الاتحاد العربى للتنمية المستدامة الأعلى للجامعات التنمية المستدامة في مصر التنمية المستدامة الدراسات العليا والبحوث الدراسات العليا
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