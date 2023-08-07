«صفقة الترند».. 5 عروض تطارد بنشرقي

يفاضل أشرف بنشرقى، مهاجم الجزيرة الإماراتي السابق، بين عدد من العروض السعودية والإماراتية والمصرية لاختيار أيٍ منها في الموسم القادم، بعدما قام فريق الجزيرة بفسخ التعاقد مع اللاعب المغربي في نهاية الموسم المنصرم.

وقبل انضمام أشرف بنشرقى لأي فريق، ارتبط اسم اللاعب المغربي بالعديد من العروض المصرية، وخاصةً مع كبار الدوري المصري، حتى بات اسم بنشرقى "تريند" في كثير من الأحيان، فالجميع يترقب موقف اللاعب في الموسم المقبل، بعدما ترك بصمات في الدوري المصري خلال فترة تواجده في الزمالك قبل موسمين من الآن.

حقيقة مفاوضات الاهلى لبنشرقى واقترابة من الزمالك

ارتبط اسم بنشرقي بأنباء تفيد دخول الأهلي في مفاوضات مع اللاعب المغربي للتعاقد معه خلال الموسم القادم، إلا أن جميع المصادر بالأهلي نفت خبر التفاوض مع أشرف بنشرقي، وذلك بسبب المقابل المالي الكبير الذي يتقاضاه سنويًا والذي يزيد عن مليوني دولار، كما أن الأهلي منذ البداية وموقفه واضح برغبته في التعاقد مع رضا سليم لاعب الجيش الملكي وليس أشرف بنشرقي.

وعلى الجانب الآخر، دخل الزمالك في مفاوضات مع اللاعب وشقيقه رشيد لبحث أمر عودته للقلعة البيضاء، وعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء جلسة مع اللاعب في الإمارات وجلسة أخرى مع شقيقه في القاهرة، إلا أن الصفقة توقفت للظروف المالية الصعبة التي يمر بها الزمالك، وعدم قدرته على دفع راتب بنشرقي الكبير، ورفض اللاعب تقديم تنازلات مالية لإتمام الصفقة.

هل فاوض بيراميدز بنشرقى؟

ارتبط بيراميدز بمفاوضات مع أشرف بنشرقى خلال الفترة الماضية، للتعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق السماوى، الذى يرغب فى ابرام صفقات قوية تساعد الفريق فى تحقيق أول بطولة فى تاريخه، وقامت إدارة بيراميدز بالتعاقد مع ثنائى الزمالك يوسف اسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، ومع ثلاثى فيوتشر محمد رضا بوبو ومحمود مرعى ومهند لاشين، بالاضافة للكونغولي فيستون مايلي، مهاجم يانج أفريكانز، ليظل اسم أشرف بنشرقى مطروحًا وبقوة للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية.

بنشرقى على رادار المصرى وزد وسيراميكا والبنك

شهدت الساعات القليلة الماضية، أنباء عن دخول أربعة أندية مصرية بخلاف بيراميدز، دائرة المنافسة للتعاقد مع أشرف بنشرقى، أبرزها زد الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، والمصرى البورسعيدى ، وسيرامكا كليوباترا، والبنك الاهلى، ولكن رغبة هذه الأندية اصطدمت بالراتب الكبير الذى يحصل عليه اللاعب المغربى فى الموسم، والذى يزيد على مليونى دولار أى ما يوازى أكثر من 70 مليون جنيه مصرى.