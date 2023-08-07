الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 7 بينهم سيدة لقيامهم بأعمال سرقات بالقاهرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على 7 بينهم سيدة لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة بمناطق متفرقة فى القاهرة.

تعود البداية عندما تم ضبط "3 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية"، حال استقلالهم مركبة تروسيكل وسيرهم عكس الإتجاه وبحوزتهم "6 هواتف محمولة"، وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" وأن المضبوطات من وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط "إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان" حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وبمناقشتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومها الكائن بدئرة قسم شرطة قصر النيل بأسلوب "المغافلة" حال عملها لديه كخادمة.

ونجح رجال المباحث فى ضبط "أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة" لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته "السيارة المستولى عليها- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى" وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار. 

وفى السيدة زينب تم ضبط أحد الأشخاص حال سيره بالشارع وبحوزته "حقيبة بداخلها بعض المشغولات الفضية وزنت 2 كيلوجرام مجهولة المصدر".

بمناقشته اعترف بسرقتها من داخل فاترينة بيع مشغولات فضية بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج".

وتمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بمغافلة "سائق سيارة ربع نقل" والاستيلاء على السيارة قيادته عقب نزوله منها بدائرة قسم شرطة المرج ولاذ بالفرار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً قيام المجنى عليه بترك مفتاح السيارة بداخلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث القاهرة قسم شرطة المطرية قسم شرطة السلام ثان
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