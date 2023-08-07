الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الغربية: المشروعات الخدمية توفر فرص عمل للشباب وتقدم خدمات أفضل للمواطنين

طارق رحمي
طارق رحمي

قال محافظ الغربية، طارق رحمي، إن المشروعات الخدمية التنموية الجاري تنفيذها في المحافظة ستقدم خدمات أفضل للمواطنين، وستوفر فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة مستجدات الأعمال في مشروعات محطة إنتاج البيض بكفرالشيخ سليم، وتطوير عمارات الأوقاف بالعجيزي، بالإضافة إلى مناقشة خطة الرصف للعام الحالي.

وأكد المحافظ استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كل العقبات وإنهاء المشروعات في موعدها المحدد وطبقًا لأعلى المعايير.

واستعرض رحمي الآليات والإجراءات التي تم تنفيذها لاستغلال الأصول المملوكة للمحافظة وغير المستغلة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الأصول وإقامة مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية.

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى؛ للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الجارية، لتذليل كل العقبات الممكنة لسرعة إنهاء الأعمال بجميع المشروعات، وبدء استلام المشروعات التي تم إنهاء الأعمال بها من جهات الولاية.

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