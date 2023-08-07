تكثيف أعمال رصف الشوارع والطرق الحيوية بمراكز المنيا (صور)

تشهد شوارع وطرق مراكز المنيا، نشاطا كبيرا في مجال أعمال الرصف، ضم أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 م 2024 وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية لمراكز المدن لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدينة والقرى.

ففي مدينة المنيا تابع اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال رصف طريق دماريس ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة المنيا بطول ١,٥ كيلو متر مربع حيث أوضح أنه تم كشط الطبقة القديمة لبدء أعمال الرصف، موجها بتنفيذ الأعمال بكفاءة عالية وفى الوقت المحدد لها.

وفي مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة قام المحاسب هشام فايز رئيس المركز والمدينة، بتفقد الطرق والشوارع المدرجة بخطة الرصف للعام المالي 023/2024 بمدينة مطاي، وذلك للوقوف على أعمال تهيئة هذه الطرق لعملية الرصف ورفع الإشغالات بها ووضع خطة العمل المثالية لإتمام عملية الرصف في الوقت المحدد.

وأكد أنه سيتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والغاز وسنترال مطاي والإدارات المعنية للانتهاء من تجهيز الشوارع للرصف والانتهاء من أي أعمال بها قبل بدء الرصف، مشيرا إلى أن عملية الرصف تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم، مؤكدا أن مركز مطاى يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتبارة قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة.

وفي مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس المركز والمدينة، أعمال الرصف وفرد الطبقة الثانية بشارع الجمهورية للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة وقام رئيس المركز خلال جولته التفقدية بالمدينة بمعاينة أعمال وضع الطبقة الاسفلتية الثانية بشارع الجمهورية، موجها برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مشددا على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، قد انتهت من رصف 6 طرق وشوارع رئيسية وفرعية بالمدينة وهي شوارع جنينة المغاربة بطول 280 متر وأولاد الشيخ بطول 465 متر بحي جنوب المدينة وشارع توني بك بطول 270 متر وعمر بن الخطاب المتفرع من شارع توني بك بطول 160 متر والمأمون البحري بطول 120 متر بحي شمال المدينة وشارع المساكن بطول 170 متر بحي شرق المدينة.

أعمال رصف للشوارع والطرق

أعمال رصف للشوارع والطرق

أعمال رصف للشوارع والطرق

أعمال رصف للشوارع والطرق

أعمال رصف للشوارع والطرق

أعمال رصف للشوارع والطرق