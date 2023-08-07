الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاسمى يكشف لـ"لشاهد" علاقة الإخوان بأحداث التخريب بعد ثورة 30 يونيو

صبرة القاسمي
صبرة القاسمي

تحدث المحامي صبرة القاسمي، مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، عن علاقة الإخوان بأحداث ما بعد ثورة 30 يونيو من تخريب، مستشهدًا بحادث اغتيال النائب العام هشام بركات.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز": "أعلنت جماعة الإخوان من خلال فيديو تم بثه لمدة 3 أيام ثم حذفوه، عن اغتيالهم النائب العام هشام بركات، فبالتالي لما تصدر أحكام ضدكم هيكون بعد اعترافكم".

وتابع: "كان هناك والدة أحد المشتركين تدعي بعدم اشتراك ابنها في عملية القتل ولكنه أرشد فقط عن مكان منزله، ورغم أنه كان اعتراف من والدة هذا الشاب على ابنها ولكنها كانت تدعي مظلومية ابنها رغم أن هناك فيديو لها".

وواصل: "هذا إن دل على شئ يدل على حجم الزيف والضلال التي تمارسه جماعة الإخوان حتى الآن، إذ أنها تدعي مظلوميتها وتدعي بأن الدولة هي من قتلت أبنائها، أو جماعة أنصار بيت المقدس، ونقيس على ذلك كيفية التلاعب بعقول الشباب وأسرهم، يعني هو يستغلهم ويتقبض عليهم وعلى أسرهم اللي طافحين الكوتة هنا، وهما بيقبضوا ثمن تحريك هؤلاء الشباب بالخارج".

الشاهد برنامج الشاهد الباز القاسمي صبرة القاسمي
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