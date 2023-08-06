للمرة الأولى.. الولايات المتحدة يخرج من دور الـ 16 فى كأس العالم للسيدات

فشل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على لقبه في آخر نسختين من بطولة كأس العالم للسيدات إذ أقصاه منتخب السويد من دور الـ16 في كأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا بضربات ترجيحية 5 – 4 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي.

تاريخ المواجهات بين الولايات المتحدة والسويد

هذه كانت المواجهة الأولى التي تجمع بين المنتخبين في الأدوار الإقصائية لكنهما ألتقيا من قبل في دور المجموعات 6 مرات منها 4 مرات استطاعت الولايات المتحدة أن تحسمها، فالمرة الأولى كانت في كأس العالم 1991 في الصين بنتيجة 3 – 2.

والمرة الثانية كانت في كأس العالم 2003 في الولايات المتحدة بنتيجة 3 – 1.

والمرة الثالثة كانت في كأس العالم 2007 في الصين بنتيجة هدفين دون رد.

والمرة الرابعة كانت في كأس العالم 2019 بنتيجة هدفين دون مقابل.

في حين لم ينجح السويد في التغلب على الولايات المتحدة سوى في مواجهة في كأس العالم 2011 في ألمانيا بنتيجة 2 – 1.

بينما انتهت مواجهة وحيدة بنتيجة التعادل دون أهداف في كأس العالم 2015.

الولايات المتحدة والخروج الأول من دور الـ16

هذه هي المرة الأولى في تاريخها التي يتم فيها الإطاحة بالولايات المتحدة من دور ثمن النهائي، ففي كأس العالم 2015 في كندا أخرج منتخب كولومبيا بعد أن فاز عليه بنتيجة هدفين نظيفين.

وفي كأس العالم 2019 في فرنسا أقصى منتخب إسبانيا بعد أن تغلب عليه بنتيجة 2 – 1.

الولايات المتحدة في دور المجموعات

تصدرت الولايات المتحدة المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط جمعتها من انتصار واحد تحقق على منتخب فيتنام بنتيجة بـ3 أهداف دوم رد في الجولة الأولى، وتعادلين، التعادل الأول كان إيجابيًا بنتيجة هدف لمثله مع منتخب هولندا في الجولة الثانية أما التعادل الثاني فكان سلبيًا مع منتخب البرتغال في الجولة الثالثة.

سجلت 4 أهداف منها هدفان عن طريق اللاعبة ليندسي هوران في حين لم تستقبل شباكها سوى هدف.

والملاحظ أن هذه النسخة من كأس العالم شهدت أقل عدد من النقاط تجمعها الولايات المتحدة في دور المجموعات حتى حين حلت وصيفة في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2011 جمعت 6 نقاط.

السويد وتجاوز دور ثمن النهائي للمرة الثانية

على الجانب الآخر استطاع السويد أن يتجاوز دور ثمن النهائي للمرة الثانية في مسيرته، وكانت المرة الأولى في كأس العالم 2019 على حساب منتخب كندا إذ فاز عليه بنتيجة هدف دون مقابل.

السويد لم يتخط دور الـ16 مرة واحدة

في حين فشل السويد في تخطيه في كأس العالم 2015 حيث خسر أمام منتخب ألمانيا بنتيجة كبيرة 1 – 4.

السويد في دور المجموعات

السويد منتخب من 3 منتخبات فقط تمكن من احتلال مقدمة مجموعته في دور المجموعات بالعلامة الكاملة 9 نقاط حصدتها من 3 انتصارات متتالية في المجموعة السابعة على منتخبات جنوب إفريقيا بنتيجة 2 – 1 في الجولة الأولى، وإيطاليا بنتيجة 5 أهداف دون رد في الجولة الثانية، والأرجنتين بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الثالثة.

أحرز 9 أهداف، وهدافة المنتخب هي اللاعبة أماندا إليستدت بـ3 أهداف، ولم تتلق شباكه سوى هدف.

خروج أبطال العالم واليابان الاستثناء

بخروج الولايات المتحدة صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بـ4 ألقاب، وقبله منتخب النرويج الذي حصل على اللقب مرة واحدة من دور ثمن النهائي، وألمانيا الذي حصد لقبين عجز عن تجاوز دور المجموعات لأول مرة في تاريخه، ولم يتبق سوى منتخب واحد سبق أن حصل على كأس العالم هو اليابان بلقب وحيد.