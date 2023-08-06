الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مراكب الموت".. محاضرة عن أسباب ونتائج الهجرة غير الشرعية في "قصور الثقافة"

محاضرة الشباب ومراكب
محاضرة "الشباب ومراكب الموت"

ناقشت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، أهم الأسباب والنتائج الاجتماعية والاقتصادية جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خلال محاضرة توعوية، أقيمت اليوم الأحد بمكتبة أبو صير الثقافية، تحت عنوان "الشباب ومراكب الموت".

في كلمته، أوضح الإعلامي مسلم قنديل بأن الهجرة غير الشرعية، هي طريقة غير نظامية أو غير قانونية تتم بدون الحصول على تأشيرة دخول للدول الأخرى المراد السفر إليها بغرض العمل، وأرجع "قنديل" أسباب الهجرة غير الشرعية إلى عدة عوامل، جاء في مقدمتها: الفقر، والزيادة السكانية، مع انعدام فرص العمل.

وتابع أن من مخاطر الهجرة غير الشرعية هي ضياع حقوق الشاب المهاجر، الذي يصل إلى وجهته دون أوراق رسمية تثبت شخصيته، مما يعرضه للمسائلة القانونية، كما تفرض الهجرة غير المشروعة على الشباب العمل بأجور زهيدة جدا نظرا لتواجده داخل البلد بشكل يخالف القوانين، مما يعرضه لمطاردات الجهات الأمنية ليل نهار.

وأشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات القانونية التي تتبعها الدولة لمواجهة الظاهرة، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الهجرة غير الشرعية انطلقت في عام 2016، إلى جانب إصدار الدولة للقانون رقم 82 لسنة 2016، الذي يجرم الهجرة غير الشرعية، وينص على معاقبة مرتكبيها، وأضاف بأن الظاهرة تحتاج لمزيد من زيادة وعي المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعرض الوسائل الآمنة للهجرة إلى الدول الأجنبية.

في سياق آخر، شهدت مواقع محلة أبو علي الثقافية، ومكتبة العامرية، ومكتبة أبو الغر عددا من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، والتي تأتي ضمن أجندة فعاليات قصور الثقافة خلال شهر أغسطس الحالي، ومن بين تلك الموضوعات مناقشة السيرة الذاتية لأمير الشعراء أحمد شوقي، وأيضا مناقشة كتاب متحف بورسعيد، كما تضمنت الأنشطة عقد محاضرة تثقيفية عن دور قصور الثقافة في نشر الوعي بالمجتمع المصري.

عمرو البسيوني ظاهرة الهجرة غير الشرعية الهيئة العامة لقصور الثقافة الشباب ومراكب الموت مكتبة أبو صير الثقافية
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