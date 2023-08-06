الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأمريكى السابق: ترامب لديه خطة لإنهاء الحرب فى أوكرانيا

ترامب
ترامب

قال جويل روبن، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، إن هناك صراعا داخل الكونجرس الأمريكي فيما يخص الإمداد العسكري من إدارة بايدن لأوكرانيا، لافتًا إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان ناقدا لذلك.

ترامب سيسعى لتقليل التوتر بين روسيا وأوكرانيا ووقف إطلاق النار

وأضاف روبن، خلال مداخلته ببرنامج "مطروح للنقاش" تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الكثيرين يتوقعون اختلاف السياسة الأمريكية تجاه دعم أمريكا لأوكرانيا في حال فاز ترامب بالرئاسة، وأنه سيسعى لتقليل التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار.

وأردف: "ترامب سيفعل ما بوسعه لإقناع روسيا بعدم الاستمرار في الحرب ضد أوكرانيا، والجمهوريون يقولون ستكون هناك خطة لإنهاء الحرب بسلام، والمؤكد أن ترامب سيؤثر على روسيا بشكل كبير".

ترامب الانتخابات الامريكية مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية الحرب في أوكرانيا
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