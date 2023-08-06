5 معلومات عن الرافعة "إنقاذ" المخصصة لانتشال القاطرة الغارقة بقناة السويس

دفعت هيئة قناة السويس بالرافعة “إنقاذ” لانتشال القاطرة فهد، بعدما تعرضت للغرق، نتيجة تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND، بالكيلو 51 بمنطقة البلاح.

وحصلت “الدستور” على معلومات عن الرافعة إنقاذ التي تعمل انتشال القاطرة فهد

-يبلغ طول الرافعة 60.9 مترا.

-عرض الرافعة 26.6 متر

-حمولة الرافعة 500 طن

-تستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية

-تستخدم في تعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة.

وتواصل هيئة قناة السويس، محاولاتها لانتشال القاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة، بعدما تعرضت للغرق، نتيجة تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND، بالكيلو 51 بمنطقة البلاح.

كما حصلت “الدستور” عن معلومات عن القاطرة فهد التي تعرضت للغرق بعد تصادمها بالناقلة CHINAGAS LEGEND.

1-تعد القاطرة فهد من قاطرات هيئة قناة السويس العملاقة

2- تعد من أكبر قواطر الإنقاذ البحرى

3-تساهم في إخماد الحرائق

4- يبلغ طولها 34.3

5-يبلغ عرضها 9.57

6-غاطس 5.2

7-بقوة شد 118 طنا

8- تبلغ السرعة المحددة لها 12 عقدة

9-وقع حادث التصادم في نطاق منطقة البلاح

10- أدى الحادث إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه

11-دخول المياه في بدن القاطرة أدى لغرقها

12-كان على متنها 7 أفراد

فيما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، استمرار عملية انتشال القاطرة "فهد"بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث.

وأوضح رئيس الهيئة أن تنظيم حركة الملاحة بالقناة تشهد ترتيب اولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ بما لا يعيق الملاحة، حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات كلية 2.6 مليون طن، فيما تعبر مساءا 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن.

وأضاف رئيس الهيئة أن فريق الإنقاذ البحري مستمر في أعمال الغطس على عمق ٢٤ متر من خلال مجموعات متتالية لاستكمال أعمال رباط القاطرة الغارقة " فهد" بواسطة أسلاك الرافعة "إنقاذ" وهى العملية التي تتطلب دقة عالية ووقت كاف حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.

وأشار الفريق ربيع بأنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة "إنقاذ" في غضون الساعات القادمة لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.